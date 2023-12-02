Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 15:11

В Грузии пытаются на законодательном уровне ужесточить регуляцию на азартные игры, причем делают это, рискуя пройти, что называется, по лезвию бритвы. Ведь игорный бизнес – один из наиболее аппетитных «калачей», привлекающий в страну большое количество туристов, в первую очередь, из Турции, Израиля и богатых стран Персидского залива. Словом, вопрос этот чрезвычайно тонкий, в котором необходимо соблюдать осторожность.

Когда видишь на набережной черноморского Батуми толпу турецких туристов, естественным образом возникает вопрос: а что они тут, собственно, потеряли? Зачем граждане страны, располагающей одними из лучших в мире морскими курортами в Анталье, Кемере, Аланье, едут в Батуми – город, где половину лета идет дождь, да и вообще мало приспособленный для стабильного морского отдыха? Объяснение на поверхности – казино. В Турции, как известно, они запрещены, вот и едут азартные по природе турки в приграничную Аджарию, где проматывают свои денежки, добытые на родине в неустанных трудах. И все бы ничего, да вот при этом существует еще и параллельный, совершенно непривлекательный для иностранцев мир азартных игр для местных люмпенов, в котором вытряхивают бабло из карманов местной безмозглой бедноты. То, что она безмозглая – это медицинский факт, а ее бедность – явно не признак добродетели. Скорее уж низкого интеллекта, лени и неспособности к рутинной работе, лежащей в основе любого успеха. В шикарные казино местное быдло, естественно, не ходит – блеск и гламур его отпугивают, словно давая понять, что здесь им не место. Если кто-то из местных туда и ходит, то, в основном, представители узкой богатой прослойки, которые вполне могут себе позволить проиграть за вечер 10 тысяч долларов.

Понятно, что и иностранцы не посещают игорных заведений для местных – им действительно нечего делать в компании с хроническими неудачниками, пропахшими дешевыми сигаретами и играющими в долг. Если гламурное, рассчитанное на состоятельных интуристов казино – это, как правило, огромная площадь в пятизвездочном отеле с дорогой мебелью, мягкими коврами и вышколенным персоналом, то для местных это дешевый слот-клуб где-нибудь в подземном переходе, с протертым ковролином, обшарпанными автоматами и откровенно деревенской обслугой. Я довольно часто прохожу мимо одного из таких игорных заведений. Вокруг него всегда горы мусора, пустые сигаретные пачки, бутылки из-под пива и кока-колы, россыпи окурков… Что же касается посетителей, то это отдельная тема. Греки воспевали здоровый дух в здоровом теле, Чехов говорил, что в человеке должно быть все прекрасно, однако то, что вы можете увидеть возле грузинских игорных заведений для городского быдла и сельских лодырей, представляет из себя полную противоположность этим возвышенным представлениям. Ибо в людях, посещающих эти игорные притоны, уродливо все – и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

Проходя мимо таких заведений, вы практически не встретите человека, который выглядел бы нормально. И дело даже не в том, что эти люди, как правило, неопрятны и неухоженны. Они еще и на редкость уродливы чисто физически - все какие-то кособокие, кривые, недоразвитые, сутулые… Такое ощущение, что, создавая их, Творец на что-то отвлекся и в самый разгар работы махнул на них рукой со словами: «Черт с ними, сойдет и так!..» Как и следовало ожидать, получилось редкостное сочетание физического уродства с моральным. Впрочем, не это самая главная проблема, и сейчас я подхожу к теме, крайне актуальной не только для Грузии, но и для все постсоветских стран, включая государства Южного Кавказа. Речь пойдет о нашей общей головной боли – нашей ментальной предрасположенностью к азартным играм, вылечить которую пока не удается. До недавнего времени универсальным рецептом искоренения азартных игр считалось закрытие игорных заведений. Казалось бы, куда проще – надо лишь закрыть эти очаги нездорового азарта и рассадники паразитов, и проблема решена! Частично так и было, но только частично. Я хорошо помню, как обстояли дела с азартными играми в Советском Союзе, где казино можно было увидеть только в редких зарубежных фильмах. В те времена нынче почти забытое слово «картежник» было синонимом опасности и постоянного риска, его произносили полушепотом, словно боясь представить себе полуподвальное помещение, завешенное клубами табачного дыма, стол без скатерти, заваленный денежными купюрами, и игроков с нездорово блестящими глазами. Словом, чистый вертеп, где режутся в карты очень опасные люди, от которых можно в любую минуту ожидать удара ножом в спину или даже в сердце.

В советские времена картами, как правило, увлекались либо носители криминального менталитета, либо тогдашние «мажоры» - дети «красной» интеллигенции, бюрократии и профессуры. Время от времени мы слышали ужасные истории о том, как кто-то проиграл за вечер 10 тысяч рублей, не смог расплатиться и повесился. Слово «фуфло» как раз из лексикона того мира, им называли проигравшего, который не мог расплатиться. Тогда для многих лучше было навсегда уйти из жизни, чем прослыть «фуфлом». После распада СССР легализация азартных игр позволила уйти от их криминальной составляющей, в результате казино перестали ассоциироваться с воровским миром. В то же время закрытие казино, на которое пошли ряд бывших советских республик, таило в себе риск возникновения подпольных игр и возрождения советского культа «картежников» со всеми его ужасающими последствиями. Однако вскоре и эта тенденция осталась в прошлом. Сейчас закрытие любого казино – вообще не выход, хотя игорные заведения перестали представлять собой угрозу криминализации. Поскольку главная беда сейчас – это онлайн-казино. Теперь уже не имеет значения, есть у вас в стране блистающие роскошью гламурные казино или нет. Ибо это уже проблема для богатеев, которые хотят не деньги заработать, а приобщиться к магии казино. Это как раз и есть та категория людей, которые путешествуют по миру исключительно для того, чтобы, погрузившись в эту атмосферу, играть сутками напролет. Увы, главная проблема наших стран не в этих обеспеченных прожигателях жизни, а в наших люмпенах, основательно подсевших на онлайн-игры. В результате практически стерлась разница между странами, в которых функционируют живые казино, и теми, кто их запретил. Сегодня бездельники и лодыри, каковых в наших широтах более чем достаточно, сидят, как правило, в интернете.

Все попытки ввести регуляцию, которая могла бы снизить зависимость населения от азартных онлайн-игр, разбиваются о железобетонную стену под названием «интернет», который невозможно контролировать. Нет, в принципе можно, но только, если ваша страна, подобно Китаю, с самого начала создала свой, независимый, отдельный интернет. Но если в вашей стране интернет десятилетиями работал в обычном, международном режиме без серьезных ограничений, то ужесточить контроль над ним вам, скорее всего, не удастся. Наглядный тому пример – Россия, в которой до 2022 года, когда она вторглась в Украину, интернет был интегральной частью всемирной паутины. И вот теперь все попытки Кремля ввести в работу Сети хоть какие-то ограничения не приносят никаких результатов. При том, что российские программисты – одни из лучших в мире. Три года назад правительство Грузии приняло регуляции в отношении игорного бизнеса, которые по идее должны были снизить доступ к онлайн-играм, однако успеха в этом не достигло - статистика ясно показывает, что оборот игорного сектора ничуть не уменьшился. При этом речь идет о статистике, не учитывающей гламурные казино для иностранных туристов, принадлежащих, в основном, отелям. На мой взгляд, индустрия азартных игр – это такое же абсолютное зло, как наркоторговля. А для слабохарактерных кавказских народов, которые любят быстрые и легкие деньги, не имеют навыков борьбы с собственными пороками, а потому являются для паразитов особо ценным товаром, это зло вдвойне.