В МЧС прокомментировали скандальное видео

В социальных сетях распространилось видео, в котором утверждается, что толщина монолитного железобетонного перекрытия строящегося в Баку многоэтажного жилого дома составляет 10 см, а диаметр арматуры нижней и верхней сетки поддона покрытия – 8 мм. Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило комментарий в связи с этим видео.

«Сообщаем, что строительство жилого комплекса по адресу: город Баку, Наримановский район, проспект З.Буниятова, 2036-й квартал осуществляется компанией ООО TRVEGE с учетом требований законодательства и ведется на основе проекта, утвержденного Главным управлением экспертизы Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве МЧС.

В проектной документации указана толщина монолитного железобетонного перекрытия - 16 см, диаметр арматуры нижней и верхней сетки поддона покрытия – 10 мм, строительные работы выполняются в полном соответствии с проектными документами», - говорится в сообщении МЧС.