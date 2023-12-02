Иран пригрозил отомстить за своих военных советников

Иран не оставит без ответа любые действия, направленные против иранских военных советников в Сирии, заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД исламской республики Насер Канаани.

"Никакие действия против интересов и безопасности Ирана, а также наших военных советников в Сирии не останутся без ответа. У нас есть опыт реагирования на подобные ситуации", - сказал Канаани.

2 декабря Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о гибели двух своих военных советников, находившихся в Сирии, в результате ракетной атаки израильских ВВС на Дамаск. Это первое официальное заявление о жертвах среди членов КСИР с начала конфликта между Израилем и Палестиной 7 октября.