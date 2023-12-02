Залужный рассказал США, сколько Украине нужно для победы

Во время визита в Киев в ноябре главы Пентагона Ллойда Остина обсуждались вопросы военной помощи Украине. По информации "Украинской правды", Генеральный штаб Украины сообщил, что для деоккупации всей территории страны потребуются силы и средства на сумму в 350-400 млрд долларов.

Также высокопоставленные чиновники Сил обороны Украины озвучили Остину потребность в 17 миллионах снарядов. "Он (Остин - ред.), мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов", — говорится в материале.

Кроме того, по словам источника, в ходе визита Остин узнал о жалобах главкома ВСУ Валерия Залужного на вмешательство Офиса президента в военные дела. Эти разговоры, по всей видимости, дошли и до президента, что не способствует доверию в команде.

В то же время в Офисе президента склоняются к мнению, что увольнение Залужного может способствовать его политической карьере. Однако значительная часть команды президента Владимира Зеленского выступает категорически против отставки нынешнего главкома ВСУ.