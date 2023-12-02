Запас помощи США Украине иссякает

Белый дом сообщил, что если Конгресс США не одобрит дополнительное финансирование, ресурсы США на покупку оружия и техники для Украины могут закончиться к концу года. В письме спикеру Палаты представителей Майку Джонсону указано на нехватку средств и времени, передает DW.

Шаланда Янг, директор административно-бюджетного управления Белого дома, выразила озабоченность по поводу остановки поставок американского вооружения в Украину, что может подорвать успехи Украины и увеличить вероятность военных побед России.

"Если наша помощь прекратится, это создаст серьезные проблемы для Украины. Хотя наши союзники по всему миру активизировались, чтобы сделать больше, поддержка США имеет решающее значение и не может быть повторена другими", — заявили в Белом доме, указав, что американские пакеты военной помощи уже стали меньше, а поставки более ограниченными.