Он разместил в своем официальном аккаунте видеоролик с комментарием, в котором назвал предложение Еврокомиссии по вступлению Украины "необоснованным и плохо подготовленным".

"Этому (вопросу) не место в повестке дня декабрьского Европейского совета", – сказал венгерский премьер.

В видеоролике глава правительства Венгрии отметил, что предложение ЕК о начале переговоров с Украиной не отвечает интересам "многих стран-членов", в частности, Венгрии.

"Комиссия должна понять, что ее ответственностью является плохая подготовка встречи. Заберите его (предложение) назад, подготовьте как следует и вернитесь, когда будет достигнуто согласие", – заявил Орбан.

Стоит отметить, что ранее венгерский премьер категорически выступил против начала переговоров о вступлении Украины после того, как Европейская комиссия дала зеленый свет в ноябре.

It is clear that the proposal of the @EU_Commission on Ukraine’s EU accession is unfounded and poorly prepared. There is no place for it on the agenda of the December #EUCO ! pic.twitter.com/4uRFP4nEhx