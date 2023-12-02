Политолог Фарзалиев незаконно присвоил более полумиллиона манатов

Прошел судебный процесс по делу бывшего советника председателя Центра исследований международных отношений 33-летнего жителя Баку Джабраила Фарзалиева, обвиняемого в хищении 527 тысяч манатов.

Как сообщает haqqin.az, заседание проходило под председательством судьи Фарида Намазова. В ходе судебного заседания государственный обвинитель потребовал приговорить Фарзалиева к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Судебное разбирательство продолжится 25 декабря.

Напомним, что Фарзалиев обвиняется в хищении на сумму 527 тыс. манатов по статье 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК Азербайджана, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. В качестве потерпевших в уголовном деле выступают PASHA Bank и Фонд молодежи.

Отметим, что Джабраил Фарзалиев был политологом, а также членом Союза молодежи. В 2018 году стал победителем 8-го грантового конкурса, проведенного при финансовой поддержке Фонда молодежи.