Пашинян готовится к блицкригу: ликвидации пророссийской оппозиции наш комментарий
Эдуард Шармазанов, член правления Республиканской партии Армении, возглавляемой бывшим президентом страны Сержем Саргсяном, написал в своем аккаунте в социальной сети, что для устранения пророссийской оппозиции премьер-министр Никол Пашинян может пойти на досрочные парламентские выборы.
Шармазанов, являющийся одним из наиболее одиозных представителей армянского политического истеблишмента, публично сетует на то, что в его стране «политическая мысль мертва».
«В Армении нет понимания того, что Никол - всего лишь инструмент, - написал Шармазанов. - Следовательно, необходимо бороться не только с Николом, но и с его заказчиком, Западом».
По словам Шармазанова, «Запад скоро проведет в Армении последний этап революции с внеочередными выборами, избавившись от национальных сил, которые поддерживают альянс Армения-Россия-Иран».
«В итоге Запад получит парламент Армении своей мечты – Никола Пашиняна и западников-антироссийцев, поддерживающих политических трансгендеров и «голубых», - пишет далее член правления Республиканской партии. – А вы, продавшиеся врагу необольшевики, скоро будете радоваться тому, что «карабахский клан» томится в тюрьмах Баку и Еревана. И это де-юре станет концом Третьей Республики. Возможно, мы заслуживаем этого. Все мы».
Прогнозы Шармазанова частично подтверждает одно из армянских изданий, сообщившее недавно, что Пашинян может принять решение о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Сообщается, что премьер говорил об этом на встрече руководства правящей партии. Из чего следует, что пророссийская оппозиция, представленная в нынешнем парламенте Армении, возможно, не сможет преодолеть избирательный барьер. В оппозиционных кругах утверждают, что Пашинян может «выдавить» из парламента пророссийски настроенных депутатов, используя административный ресурс.
В то же время фактом является и то, что за последние два года на фоне резко растущих антироссийских настроений в Армении маргинализировались связанные с Россией политические силы, которые в итоге быстро потеряли свою электоральную базу. В результате после сентябрьских событий в Карабахе оппозиции не удалось организовать в Ереване массовые уличные протесты против Пашиняна. Тогда, напомним, по призыву пророссийской оппозиции на улицы армянской столицы вышло всего несколько тысяч человек.
Издание также сообщает, что, в отличие от весны 2021 года, на предполагаемых досрочных парламентских выборах у политических сил, возглавляемых Николом Пашиняном, не будет серьезной конкуренции. Главным образом, потому что, как признался сам Шармазанов, «карабахский клан» разбит, как, впрочем, разбиты мечты армян о «миацуме».
Сегодня эксперты констатируют, что политические силы, проявляющие определенную лояльность и симпатию к России, утратили электоральную базу. В создавшейся ситуации в тренде остаются лишь те силы, которые поддерживают более тесное сотрудничество Армении с Западом.
Реальными конкурентами Пашиняна могут стать разве что те, кто призывает к более радикальным шагам по дистанцированию от России. Например, к выходу из ОДКБ и выводу из Гюмри российской военной базы. Что однозначно привело бы к полному устранению с политической сцены пророссийских сил и формированию в парламенте Армении новой оппозиции из числа прозападных «ястребов».
Таким образом, вполне возможно, что в наступающем году Никол Пашинян действительно пойдет на досрочные выборы, чтобы сформировать в высшем законодательном органе Армении именно такую политическую конфигурацию.