Пашинян готовится к блицкригу: ликвидации пророссийской оппозиции наш комментарий

Илькин Шафиев, собкор

Эдуард Шармазанов, член правления Республиканской партии Армении, возглавляемой бывшим президентом страны Сержем Саргсяном, написал в своем аккаунте в социальной сети, что для устранения пророссийской оппозиции премьер-министр Никол Пашинян может пойти на досрочные парламентские выборы.

Член правления Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов

Шармазанов, являющийся одним из наиболее одиозных представителей армянского политического истеблишмента, публично сетует на то, что в его стране «политическая мысль мертва».

«В Армении нет понимания того, что Никол - всего лишь инструмент, - написал Шармазанов. - Следовательно, необходимо бороться не только с Николом, но и с его заказчиком, Западом».

По словам Шармазанова, «Запад скоро проведет в Армении последний этап революции с внеочередными выборами, избавившись от национальных сил, которые поддерживают альянс Армения-Россия-Иран».

«В итоге Запад получит парламент Армении своей мечты – Никола Пашиняна и западников-антироссийцев, поддерживающих политических трансгендеров и «голубых», - пишет далее член правления Республиканской партии. – А вы, продавшиеся врагу необольшевики, скоро будете радоваться тому, что «карабахский клан» томится в тюрьмах Баку и Еревана. И это де-юре станет концом Третьей Республики. Возможно, мы заслуживаем этого. Все мы».

Прогнозы Шармазанова частично подтверждает одно из армянских изданий, сообщившее недавно, что Пашинян может принять решение о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Сообщается, что премьер говорил об этом на встрече руководства правящей партии. Из чего следует, что пророссийская оппозиция, представленная в нынешнем парламенте Армении, возможно, не сможет преодолеть избирательный барьер. В оппозиционных кругах утверждают, что Пашинян может «выдавить» из парламента пророссийски настроенных депутатов, используя административный ресурс.

В то же время фактом является и то, что за последние два года на фоне резко растущих антироссийских настроений в Армении маргинализировались связанные с Россией политические силы, которые в итоге быстро потеряли свою электоральную базу. В результате после сентябрьских событий в Карабахе оппозиции не удалось организовать в Ереване массовые уличные протесты против Пашиняна. Тогда, напомним, по призыву пророссийской оппозиции на улицы армянской столицы вышло всего несколько тысяч человек.

Издание также сообщает, что, в отличие от весны 2021 года, на предполагаемых досрочных парламентских выборах у политических сил, возглавляемых Николом Пашиняном, не будет серьезной конкуренции. Главным образом, потому что, как признался сам Шармазанов, «карабахский клан» разбит, как, впрочем, разбиты мечты армян о «миацуме».

Сегодня эксперты констатируют, что политические силы, проявляющие определенную лояльность и симпатию к России, утратили электоральную базу. В создавшейся ситуации в тренде остаются лишь те силы, которые поддерживают более тесное сотрудничество Армении с Западом.

Реальными конкурентами Пашиняна могут стать разве что те, кто призывает к более радикальным шагам по дистанцированию от России. Например, к выходу из ОДКБ и выводу из Гюмри российской военной базы. Что однозначно привело бы к полному устранению с политической сцены пророссийских сил и формированию в парламенте Армении новой оппозиции из числа прозападных «ястребов».

Таким образом, вполне возможно, что в наступающем году Никол Пашинян действительно пойдет на досрочные выборы, чтобы сформировать в высшем законодательном органе Армении именно такую политическую конфигурацию.