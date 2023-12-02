Илькин Шафиев, собкор 17:05

Эдуард Шармазанов, член правления Республиканской партии Армении, возглавляемой бывшим президентом страны Сержем Саргсяном, написал в своем аккаунте в социальной сети, что для устранения пророссийской оппозиции премьер-министр Никол Пашинян может пойти на досрочные парламентские выборы.

Шармазанов, являющийся одним из наиболее одиозных представителей армянского политического истеблишмента, публично сетует на то, что в его стране «политическая мысль мертва». «В Армении нет понимания того, что Никол - всего лишь инструмент, - написал Шармазанов. - Следовательно, необходимо бороться не только с Николом, но и с его заказчиком, Западом». По словам Шармазанова, «Запад скоро проведет в Армении последний этап революции с внеочередными выборами, избавившись от национальных сил, которые поддерживают альянс Армения-Россия-Иран».

«В итоге Запад получит парламент Армении своей мечты – Никола Пашиняна и западников-антироссийцев, поддерживающих политических трансгендеров и «голубых», - пишет далее член правления Республиканской партии. – А вы, продавшиеся врагу необольшевики, скоро будете радоваться тому, что «карабахский клан» томится в тюрьмах Баку и Еревана. И это де-юре станет концом Третьей Республики. Возможно, мы заслуживаем этого. Все мы». Прогнозы Шармазанова частично подтверждает одно из армянских изданий, сообщившее недавно, что Пашинян может принять решение о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Сообщается, что премьер говорил об этом на встрече руководства правящей партии. Из чего следует, что пророссийская оппозиция, представленная в нынешнем парламенте Армении, возможно, не сможет преодолеть избирательный барьер. В оппозиционных кругах утверждают, что Пашинян может «выдавить» из парламента пророссийски настроенных депутатов, используя административный ресурс. В то же время фактом является и то, что за последние два года на фоне резко растущих антироссийских настроений в Армении маргинализировались связанные с Россией политические силы, которые в итоге быстро потеряли свою электоральную базу. В результате после сентябрьских событий в Карабахе оппозиции не удалось организовать в Ереване массовые уличные протесты против Пашиняна. Тогда, напомним, по призыву пророссийской оппозиции на улицы армянской столицы вышло всего несколько тысяч человек.