Германия призывает Израиль к защите людей в Газе

Израиль должен не только призывать жителей Газы к эвакуации в безопасные места, но и обеспечить возможность этого. Как передает The Guardian, об этом заявил представитель МИД Германии Себастьян Фишер.

Заявление последовало на фоне опасений, что наземная операция Израиля против ХАМАС может распространиться на юг Газы, где расположены лагеря беженцев, и который уже неоднократно подвергался израильским бомбардировкам с воздуха.

Представитель подчеркнул важность того, чтобы Израиль избегал жертв среди гражданского населения и соблюдал гуманитарное право. По информации агентства Reuters, эти комментарии были сделаны представителем на пресс-конференции в Берлине, и он добавил, что немецкое правительство донесло это послание в своих переговорах с израильскими партнерами.

В пятницу Армия обороны Израиля опубликовала карту Газы, разделенную на сотни небольших пронумерованных районов. Военные начали призывать гражданских лиц эвакуироваться из определенных районов перед началом, как они утверждают, военных операций.