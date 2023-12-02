Закир Гасанов на оборонной выставке в Египте

Находящийся с визитом в Египте министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в церемонии открытия международной оборонной выставки EDEX 2023.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, визит делегации Минобороны состоялся по приглашению министра обороны Египта.

Гасанов ознакомился с оружием, техникой и средствами военного назначения производства предприятий Министерства оборонной промышленности Азербайджана, а также турецких компаний TUSAŞ, ROKETSAN, ASELSAN, SARSILMAZ, CANİK, BAYKAR, представленными на международной оборонной выставке EDEX 2023.

В рамках визита азербайджанский министр встретился с руководителями компаний.