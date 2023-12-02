Тегеран вновь обвиняет Вашингтон

Канаани подчеркнул, что операция «Потоп Аль-Аксы», которую он назвал «законной и оборонительной акцией палестинцев» против оккупации, показала шаткость и нестабильность политической безопасности Израиля.

«К сожалению, сионистский режим (Израиль – прим.) начал убивать палестинских жителей, чтобы компенсировать свое поражение, и правительство США стоит на его стороне», — заявил представитель МИД Ирана.

Высокопоставленный иранский дипломат указал на то, что возобновление боевых действий в Газе началось после визита госсекретаря США в Тель-Авив, что, по его словам, свидетельствует о поддержке Вашингтоном Тель-Авива в «конфликте с мирным населением».

Канаани также подчеркнул, что Иран считает поддержку палестинцев своим гуманитарным приоритетом.

Канаани раскритиковал Совет Безопасности ООН за его неспособность защитить гражданских лиц в Палестине и обеспечить мир и безопасность, подчеркнув, что Иран продолжит вести переговоры с другими международными институтами, которые могут внести свой вклад в обеспечение безопасности в Газе.