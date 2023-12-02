Новый лидер Нидерландов против поставок оружия Украине
Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс в первом интервью иностранному СМИ после победы вновь высказался против поставок Нидерландами оружия Украине.
«В этом конфликте я на стороне Украины. Но я считаю, что Нидерланды не должны поставлять им вооружение для защиты, потому что у нас у самих вооружений очень мало... Кроме того, я выступаю за переговоры между странами, а не за войну», - сказал Вилдерс.