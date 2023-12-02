Экстрадированному из Германии Ашурову грозит 8 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное расследование в отношении жителя Баку Самира Ашурова, обвиняемого в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью.

По информации haqqin.az, на заседании под председательством судьи Фаига Ганиева государственный обвинитель запросил для Ашурова восемь лет лишения свободы.

Судебное разбирательство продолжится 18 декабря. Самир Ашуров был задержан за инцидент, произошедший 19 апреля прошлого года в Низаминском районе. В ходе личного конфликта он нанес ножевое ранение Эльшану Набиеву из города Шеки, который затем был госпитализирован в клиническую больницу №3 Сабунчинского района.

Ашурову предъявлены обвинения по статьям 126.2.4 и 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана. Решением Низаминского районного суда ему была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Также стоит отметить, что Самир Ашуров, известный как политический активист, был депортирован из Германии 29 марта прошлого года.