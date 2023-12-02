В России отказались увеличивать срок военной службы

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России сегодня нет необходимости переходить на двухлетний формат срочной службы.

Картаполов сделал заявление, отвечая на предложение своего коллеги Виктора Соболева, который накануне предложил увеличить срок службы в армии с года до двух лет. Такой шаг, по мнению Соболева, позволил бы сделать российские войска «действительно боеспособными».

«Сегодня нет нужды возвращать в армию двухлетний срок службы. Он (молодой человек) способен за год полностью освоить воинскую специальность. На второй год срочник будет просто терять время, проедать государственную еду вместо того, чтобы приносить пользу народному хозяйству», – сказал Картаполов.

Ранее российский депутат Андрей Гурулев поддержал идею вернуться к практике двухлетней срочной службы.