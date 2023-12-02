В Баку пыли в воздухе больше нормы

В Баку и Сумгаите количество частиц пыли в воздухе выше нормы, говорится в сообщении Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется посредством автоматических станций на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов Баку и городов Сумгаит, Гянджа. На основе анализа данных, полученных со станций, выявлено, что в течение дня в Баку содержание в воздухе дисперсных частиц пыли было выше нормы в 1,6 раза, окиси углерода - в 1,3 раза, оксида азота-4 - в 1,1 раза, в Сумгаит содержание в воздухе дисперсных частиц пыли было выше нормы в 1,3 раза.

Причина повышенного содержания в воздухе окиси углерода и оксида азота связана с интенсивным характером движения транспорта, деятельностью промышленных предприятий и человеческим фактором.