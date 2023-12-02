Четверо умерли от COVID за последнюю неделю в Азербайджане

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за последнюю неделю.

Согласно данным Оперативного штаба, с 27 ноября по 3 декабря выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек выздоровели, четверо скончались.

В целом с начала пандемии в Азербайджане выявлено 834 172 случая заражения, из них 823 758 человек прошли лечение и выздоровели, 10 376 человек скончались, в настоящее время насчитывается 38 активных больных.

За указанный период никто не вакцинировался от коронавируса.