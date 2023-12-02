Заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана опровергает распространенную армянским военным ведомством информацию.
«Распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что якобы в 14:35 4 декабря подразделения азербайджанской армии открыли огонь по позициям вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Султанбей Пашалинского района и в результате обстрела погиб военнослужащий, не соответствует действительности и является абсолютной ложью», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
Азербайджанское военное ведомство опровергает «провокационные сведения противоположной стороны».