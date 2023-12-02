В Армении не поддержали антиазербайджанский законопроект

Комиссия по государственному строительству и праву парламента Армении отклонила законопроект инициативы «Айакве», криминализирующий признание Карабаха азербайджанским.

За вынесение положительного заключения законопроекту проголосовали 3 члена комиссии (представители оппозиции), против – 7 (парламентарии от правящей фракции «Гражданский договор»).

Депутаты от фракции власти заявили, что инициатива «Айакве» станет серьезным препятствием для мирных переговоров с Азербайджаном.