Tam DigiCard – ближе к всемирной звезде!

Банк ABB в партнерстве с международной платежной системой Mastercard запускает новую кампанию c целью стимулирования выгодных безналичных платежей. К кампании могут присоединиться обладатели как цифровых, так и физических карт Tam DigiCard. Главным рекламным лицом кампании является знаменитый футболист Лионель Месси.

Чтобы принять участие в кампании, держатель карты должен зарегистрироваться на сайте https://gift.abb-bank.az/. С 4 декабря по 31 января каждый участник получит один шанс за каждый бесконтактный платеж с помощью Tam DigiCard на сумму свыше 10 AZN. Будет учитываться общее количество транзакций, совершенных клиентом с использованием нескольких Tam DigiCard в течение кампании. Победители получат Messibox, футболку с подлинным автографом знаменитого футболиста Лионеля Месси, а также другие интересные футбольные подарки и ценные призы:

1-3-е места: Messibox + iPhone 15 256 Gb

4-6-е места: Messibox + iPhone 13 256 Gb

7-9-е места: Messibox + Apple Watch Series 9

10-15-е места: Messibox + Apple Watch Series 7

16-38-е места: Samsung Watch

39-50-е места: Samsung Galaxy Buds Pro

Результаты будут опубликованы на сайте https://gift.abb-bank.az/ спустя 20 рабочих дней после завершения кампании. Победители получат SMS с информацией о выигрыше на указанный ими номер мобильного телефона при регистрации. Подарки можно будет забрать в центральном офисе банка АВВ в течение 30 рабочих дней, предъявив удостоверение личности. Участник может отслеживать количество накопленных шансов и свой рейтинг на сайте https://gift.abb-bank.az/ В рамках кампании будут учитываться максимум три первые успешные транзакции в одном торгово-сервисном пункте за один день. Количество транзакций в различных торговых точках не ограничено. Каждый участник может выиграть в кампании только один раз. Отмененные транзакции не будут учитываться. Сотрудники банка ABB и их ближайшие родственники не имеют права участвовать в акции.

Информацию о современных полезных и универсальных продуктах и услугах банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.