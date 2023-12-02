Министр Шахбазов и помощник Блинкена встретились в Дубае
Находящийся в Объединенных Арабских Эмиратах министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с помощником госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайеттом. Встреча состоялась в национальном павильоне Азербайджана, созданном в рамках COP 28 в Дубае.
Вначале Дж.Пайетт ознакомился с национальным павильоном Азербайджана, он был проинформирован о зеленой энергетике и климатической политике страны, ее целях, а также реализуемом курсе зеленого развития.
На встрече были рассмотрены вопросы, связанные с сокращением выбросов метана, созданием мощностей зеленой энергетики на суше и на море в Азербайджане, производством водорода, а также передачей электроэнергии и зеленого водорода через коридор зеленой энергии «Каспий - Черное море - Европа».
Было отмечено, что к 2027 году в энергосистему Азербайджана будет интегрировано 1 870 МВт электроэнергии из возобновляемых источников. На следующем этапе в море будут созданы производственные мегамощности для экспорта в Европу. Процесс строительства начнется после завершения проведенного для этой цели технико-экономического обоснования.
В ходе беседы были рассмотрены перспективы присоединения стран Центральной Азии к этому коридору через территорию Азербайджана. Помощник госсекретаря США приветствовал создание моста зеленой энергии из Центральной Азии в Евросоюз, проходящего через Азербайджан.