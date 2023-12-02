Министр Шахбазов и помощник Блинкена встретились в Дубае

Находящийся в Объединенных Арабских Эмиратах министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился с помощником госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайеттом. Встреча состоялась в национальном павильоне Азербайджана, созданном в рамках COP 28 в Дубае.

Вначале Дж.Пайетт ознакомился с национальным павильоном Азербайджана, он был проинформирован о зеленой энергетике и климатической политике страны, ее целях, а также реализуемом курсе зеленого развития.

На встрече были рассмотрены вопросы, связанные с сокращением выбросов метана, созданием мощностей зеленой энергетики на суше и на море в Азербайджане, производством водорода, а также передачей электроэнергии и зеленого водорода через коридор зеленой энергии «Каспий - Черное море - Европа».