Россия включила зеленый свет для грузовиков из Армении

Россия открыла контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» для грузовиков из Армении, сообщили в Министерстве экономики.

1 декабря по инициативе Министерства экономики Армении на площадке Евразийской экономической комиссии состоялись консультации по ситуации на «Верхнем Ларсе».

КПП был открыт для всех автотранспортных средств, в том числе для грузовиков со скоропортящимися сельскохозяйственными продуктами.

В настоящее время проходят двусторонние рабочие консультации между представителями органов госуправления двух стран в фитосанитарной сфере.