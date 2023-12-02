Генпрокуратура обратилась к родителям

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с обязательной диспансеризацией детей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, целью обязательной диспансеризации детей является сохранение и укрепление их здоровья, снижение заболеваемости, инвалидности, смертности среди детей.

Несоблюдение родителями нижеперечисленного влечет административную ответственность:

- невыполнение предписаний медицинских работников в связи с диспансеризацией,

- отказ от доставки ребенка по вызову врача в соответствующее медицинское учреждение,

- в случае неоповещения о смене постоянного места жительства медицинского учреждения по месту жительства в течение 1 месяца для постановки ребенка на учет.

В отношении лиц, совершивших эти действия, применяется административное наказание в виде предупреждения или штрафа.