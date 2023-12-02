Участвующий в международной оборонной выставке EDEX 2023 генерал-полковник З.Гасанов ознакомился с образцами современного вооружения и боевой техники, представленными на стендах итальянской компании Leonardo, а также египетских компаний ARMADA и AOI, сообщили в Минобороны Азербайджана.

На выставке компании из разных стран предоставили посетителям подробную информацию о производимой ими продукции военного назначения.