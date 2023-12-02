Кто секретно собрал карабахских сепаратистов-"депутатов" в Ереване? наша реакция
После того, как 19 сентября Азербайджан восстановил полный суверенитет над Карабахом, местный режим сепаратистов самораспустился и был отправлен на свалку истории.
Некоторые из активистов режима Ханкенди были арестованы и доставлены в Баку, где в настоящее время дают следователям показания о совершенных ими преступлениях. А из тех, кто смог убежать в Ереван, по-видимому, есть такие неугомонные активисты, все еще пытающиеся возобновить свою «деятельность».
Российский журналист и эксперт Сергей Карнаухов сообщил в своем Telegram-канале, что 2 декабря в Ереване состоялось секретное заседание так называемого «парламента» карабахских сепаратистов, в котором не только приняли участие все его члены, но даже были приведены к присяге два новых «депутата».
Карнаухов сообщил, что на заседании была сформирована «рабочая группа», поставившая перед собой цель «проводить на мировой арене работу по возвращению армян в свои дома в Карабахе».
Как пишет Карнаухов, «все представители официальной власти Еревана категорически против этой идеи и заявляют, что сохранение «институтов власти Карабаха» представляет угрозу для национальной безопасности Армении».
Чтобы уточнить информацию Карнаухова, армянские журналисты попытались связаться с членами так называемого «парламента». Однако до одних они не смогли дозвониться, а другие отвечать не стали.
Владимир Григорян, именующий себя не иначе, как «советник президента Арцаха», сообщил, что в настоящее время «президент» Самвел Шахраманян «проводит совещание» и позже проинформирует о встрече.
Напомним, что все тот же Шахраманян подписал 28 сентября 2023 года «указ» о самороспуске всех сепаратистских структур в Карабахе, которые должны быть упразднены к 1 января 2024 года. Но, оказавшись в Ереване, этот деятель поспешил заявить, что подписанный им «документ» не имеет юридической силы, поскольку «государственные структуры» сепаратистов были сформированы путем голосования и не могут быть отменены единоличным решением.
В результате, в повестку дня заседания был включен вопрос о реорганизации структуры карабахских сепаратистов, а также внесено решение продолжить их деятельность, но уже на территории Армении.
Здесь важно отметить, что после того, как Азербайджан покончил на своей суверенной территории с очагами сепаратизма, правительство Армении также заявило о приостановке финансирования всех сепаратистских структур в Карабахе, которое продолжалось до конца сентября нынешнего года. Представители властей в Ереване признают, что восстановление деятельности карабахских сепаратистов может оказать деструктивное воздействие на мирные переговоры с Азербайджаном.
В частности, 16 ноября спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам, что сохранение «государственных структур» сепаратистов представляет собой угрозу национальной безопасности Армении.
«У нас большая проблема, связанная с карабахскими армянами, - подчеркнул тогда Симонян. - Я не вижу целей для сохранения и развития институтов государственности здесь, поскольку считаю это прямой угрозой и ударом по безопасности Республики Армения. Призываю всех коллег следовать той же логике».
Президент Армении Ваагн Хачатурян отметил в беседе с журналистами на прошлой неделе, что структурам карабахских сепаратистов нет необходимости продолжать свою деятельность на территории Армении. Президент подчеркнул, что в стране есть свои институты власти, что других «государственных структур» быть не может и что проблемами армян, покинувших Карабах, занимается армянское государство.
Тем не менее, реваншисты в парламентской оппозиции призывают власти сохранить сепаратистские структуры. К примеру, депутат Арцвик Минасян от оппозиционного блока «Армения» утверждает, что на территории страны должны действовать «государственные структуры» сепаратистов. По его мнению, называть их угрозой для Армении совершенно неприемлемо, поскольку подобный подход является свидетельством «разрушительной деятельности» властей.
В свою очередь Артур Хачатрян, член этой же фракции, заявил, что действующая власть Армении намерена таким образом «окончательно закрыть карабахский вопрос».
Фактически официальные лица в Ереване сами подтверждают, что карабахский вопрос для Армении закрыт раз и навсегда. Однако силы, которые, судя по всему, все еще получают инструкции из различных зарубежных центров, вокруг которых объединены реваншистские и сепаратистские структуры, мириться с реальностью не хотят.
Если власти Армении создадут условия для деятельности сепаратистских структур и окажут им финансовую поддержку, то официальный Баку будет расценивать это как одну из форм территориальных претензий к Азербайджану.
В таком случае, реальная угроза национальной безопасности Армении начнет приобретать более чем конкретные формы.