Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 19:37

После того, как 19 сентября Азербайджан восстановил полный суверенитет над Карабахом, местный режим сепаратистов самораспустился и был отправлен на свалку истории. Некоторые из активистов режима Ханкенди были арестованы и доставлены в Баку, где в настоящее время дают следователям показания о совершенных ими преступлениях. А из тех, кто смог убежать в Ереван, по-видимому, есть такие неугомонные активисты, все еще пытающиеся возобновить свою «деятельность». Российский журналист и эксперт Сергей Карнаухов сообщил в своем Telegram-канале, что 2 декабря в Ереване состоялось секретное заседание так называемого «парламента» карабахских сепаратистов, в котором не только приняли участие все его члены, но даже были приведены к присяге два новых «депутата».

Карнаухов сообщил, что на заседании была сформирована «рабочая группа», поставившая перед собой цель «проводить на мировой арене работу по возвращению армян в свои дома в Карабахе». Как пишет Карнаухов, «все представители официальной власти Еревана категорически против этой идеи и заявляют, что сохранение «институтов власти Карабаха» представляет угрозу для национальной безопасности Армении». Чтобы уточнить информацию Карнаухова, армянские журналисты попытались связаться с членами так называемого «парламента». Однако до одних они не смогли дозвониться, а другие отвечать не стали. Владимир Григорян, именующий себя не иначе, как «советник президента Арцаха», сообщил, что в настоящее время «президент» Самвел Шахраманян «проводит совещание» и позже проинформирует о встрече. Напомним, что все тот же Шахраманян подписал 28 сентября 2023 года «указ» о самороспуске всех сепаратистских структур в Карабахе, которые должны быть упразднены к 1 января 2024 года. Но, оказавшись в Ереване, этот деятель поспешил заявить, что подписанный им «документ» не имеет юридической силы, поскольку «государственные структуры» сепаратистов были сформированы путем голосования и не могут быть отменены единоличным решением.

В результате, в повестку дня заседания был включен вопрос о реорганизации структуры карабахских сепаратистов, а также внесено решение продолжить их деятельность, но уже на территории Армении. Здесь важно отметить, что после того, как Азербайджан покончил на своей суверенной территории с очагами сепаратизма, правительство Армении также заявило о приостановке финансирования всех сепаратистских структур в Карабахе, которое продолжалось до конца сентября нынешнего года. Представители властей в Ереване признают, что восстановление деятельности карабахских сепаратистов может оказать деструктивное воздействие на мирные переговоры с Азербайджаном. В частности, 16 ноября спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам, что сохранение «государственных структур» сепаратистов представляет собой угрозу национальной безопасности Армении. «У нас большая проблема, связанная с карабахскими армянами, - подчеркнул тогда Симонян. - Я не вижу целей для сохранения и развития институтов государственности здесь, поскольку считаю это прямой угрозой и ударом по безопасности Республики Армения. Призываю всех коллег следовать той же логике».