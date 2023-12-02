Агентство рассказало о закопанных армянами «сюрпризах»
С 27 ноября по 3 декабря на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана выявлено еще 579 неразорвавшихся боеприпасов и 61 мина, говорится в информации Агентства Азербайджана по разминированию.
Согласно сообщению, в Тертере, Кельбаджаре, Агдаме, Лачине, Физули, Шуше, Губадлы, Ходжавенде, Джебраиле и Зангилане обнаружено 37 противопехотных мин, 24 противотанковые мины, 579 неразорвавшихся боеприпасов.
2 575,9 га территории очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.