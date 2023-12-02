Турецкая разведка предупредила Израиль

Турецкая разведка предупредила израильские спецслужбы о серьезных последствиях в случае преследования функционеров ХАМАС на территории республики. Об этом со ссылкой на разведисточники сообщил телеканал TRT.

По данным источников, израильской стороне были сделаны необходимые предупреждения в связи с появившимися в СМИ данными о том, что Израиль якобы будет преследовать членов ХАМАС, проживающих за пределами Палестины, включая Турцию. Такие действия будут иметь «серьезные последствия».