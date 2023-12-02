В информации говорится, что 2 декабря в районную прокуратуру поступила информация о применении силы против сотрудников полиции, выполняющих свои служебные обязанности в поселке Вандам Габалинского района.

Пресс-службы Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана распространили совместную информацию в связи с инцидентом в Габалинском районе.

В ходе расследования было установлено, что житель поселка Вандам Сахават Агаев (1981 г.р.) в указанный день был задержан в нетрезвом состоянии за рулем «ВАЗ 2107», которым он управлял без доверенности, с нарушением правил дорожного движения. При задержании он и его брат Эльданиз Агаев (1974 г.р.), проявив пренебрежение к правилам поведения и моральным нормам, грубо нарушив общественный порядок, не подчинились законным требованиям сотрудников полиции, выполнявших свои служебные обязанности по охране общественного порядка, нанесли им удары камнями, кулаком и ногами, оказали сопротивление, повредили автомобиль Габалинского РОП.

Возбуждено уголовное дело, Э.Агаев привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 221.3 (хулиганство с применением предметов, использованных в качестве оружия) и 315 (оказание сопротивления или применение силы по отношению к представителю власти), С.Агаев привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 221.2.1, 221.2.2 (хулиганство, совершенное группой лиц с оказанием сопротивления лицу, выполняющему служебный долг по охране общественного порядка) и 315 УК Азербайджана.

Решением суда в отношении Эльданиза Агаева избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Сахавата Агаева – мера пресечения в виде домашнего ареста.