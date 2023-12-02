«Еще много интересных проектов»: Путин об отношениях с Турцией

Партнерство Москвы и Анкары находится на высоком уровне, стороны настроены и дальше развивать связи на принципах добрососедства и взаимной выгоды, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит Интерфакс.

«Партнерство России с Турецкой Республикой находится на высоком уровне, опирается на многолетний опыт эффективного взаимодействия в различных сферах. Причем обе стороны настроены и далее развивать связи на принципах добрососедства, партнерства и взаимной выгоды», - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле в понедельник.

По его словам, все ключевые двусторонние вопросы находятся на повестке регулярных контактов президентов двух стран. «Особо отмечу, что подлинно стратегический характер носит российско-турецкое взаимодействие в энергетике», - указал Путин.

Президент РФ напомнил, что Росатом продолжает возводить первую в Турции АЭС «Аккую», налажено тесное сотрудничество в газовой сфере в рамках эксплуатации трубопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», ведется работа по созданию на территории Турции газораспределительного хаба.

«И у нас еще много-много других интересных проектов, совместных начинаний, в том числе и в сфере торговли, и в сфере высоких технологий», - отметил президент РФ.