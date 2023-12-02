Россияне скупают недвижимость и землю в Грузии

С января по ноябрь 2023 года граждане России купили в Грузии 5 780 квартир, сообщает грузинское издание Business Media со ссылкой на Минюст страны.

Это больше, чем за весь 2022 год: в прошлом году граждане РФ купили в Грузии 5 424 квартиры. Если добавить к этому числу покупки квартир теми, у кого есть и российское, и грузинское гражданство, получится 6 062 квартиры за 2022 год.

Выросло и число купленных гражданами РФ земельных участков в Грузии. За весь 2022 год россияне купили 1 625 участков в стране, с января по ноябрь 2023 года — 1 872 участка.

Грузия стала одним из самых популярных направлений для эмиграции россиян после начала войны в Украине. По данным МВД Грузии, в 2022 году в республику въехали 1,46 млн россиян. В 2022 году более 40% жилья, купленного в Грузии иностранцами, приобрели именно россияне. Второе место занял Израиль. Граждане этой страны за 2022 год приобрели в Грузии 1 892 квартиры. Третья строчка досталась Украине (1 321 квартира).