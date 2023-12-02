Украинская делегация едет в Анкару
Политические консультации между делегациями Турции и Украины пройдут 5 декабря. Об этом сообщил ТАСС диписточник в Анкаре.
«5 декабря 2023 года состоятся политические консультации между Турцией и Украиной по двусторонним и региональным вопросам. В них участвуют делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Бураком Акчапаром и заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом» - сообщил источник.
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