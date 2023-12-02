Скандальный Макгрегор не против стать президентом Ирландии

Макгрегор заявил в соцсети X, что был бы более привлекательным кандидатом на выборах президента, чем нынешние политики. «Потенциальная конкуренция, если я буду баллотироваться. Джерри (Адамс), 78 лет. Берти (Ахерн), 75. Энда (Кенни), 74 года. Каждый из них неразрывно связан с политикой своей партии. Вне зависимости от того, что чувствуют люди вне этих партий. Эти партии руководят собой, а не людьми. Или я, 35-летний. Молодой, активный, страстный, свежее лицо в игре. Я слушаю. Я поддерживаю. Я адаптируюсь», — написал Макгрегор.

Макгрегор в последние недели неоднократно высказывался на тему политики, в том числе в связи с нападением на детей возле школы в Дублине, из-за чего полиция заподозрила его в разжигании межнациональной розни. Боец ММА и раньше заявлял о возможности пойти на выборы, отмечает Mirror..

Президентом Ирландии является 82-летний Майкл Хиггинс, который был переизбран на этот пост на семилетний срок в 2018 году, его поддержали 56% избирателей.