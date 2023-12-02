МИД Азербайджана ответил Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление армянского внешнеполитического ведомства от 4 декабря 2023 года.

В комментарии азербайджанского МИД говорится: «Категорически отвергаем заявление Министерства иностранных дел Армении от 4 декабря 2023 года, в котором говорится о гибели армянского военнослужащего в результате якобы открытого азербайджанской стороной огня».

МИД Азербайджана напоминает, что Минобороны Азербайджана также «опровергает данное обвинение, носящее дезинформационный и клеветнический характер, и заявляет, что информация, распространяемая армянской стороной, не соответствует действительности».

В комментарии указывается, что «армянская сторона, более 70 дней оттягивающая ответ на предложения по мирному договору, этими заявлениями наносит ущерб процессу нормализации».

«Армянская сторона подобными заявлениями преследует цель создать искусственную напряженность в приграничных районах и привлечь внимание третьих стран. Со своей стороны Азербайджан продолжит свои миротворческие и созидательные усилия на постконфликтном этапе и будет решительно препятствовать любым шагам, направленным против этого процесса», - говорится в комментарии.