Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:16

Как уже сообщалось, Франция изучает возможности уже в ближайшее время поставить Армении артиллерийские системы «CEASAR». В частности, этот вопрос упоминается в рекомендации Сената правительству Франции. Законодательный орган Пятой республики порекомендовал Кабинету министров как можно скорее изучить вопрос поставки Армении систем «CAESAR» с учетом эффективности этой техники, а также открывающихся в 2024 году новых производственных мощностей компании Nexter, производящей эти артиллерийские установки.

Согласно сообщению французского Сената, Ереван недавно подписал заказ на три радарные установки GM200 от компании «Thales», а также ведет переговоры о поставках зенитно-ракетных комплексов MISTRAL-3. Одновременно сообщается, что 24 бронемашины типа «Bastion», которые производит французская компания «Arquus», уже доставлены в Армению. За первой партий последуют еще 26 бронемашин этого типа, которые в настоящее время находятся в стадии производства. «Власти Франции инициировали поставку в Армению оборонительного оружия, - отмечается в сообщении Сената. – Но, как показала война в Украине, различие между оборонительными и наступательными вооружениями на самом деле не очень практично. Давайте не будем повторять те же ошибки и задерживать поставку оборудования, которое было бы необходимо с самого начала. Именно поэтому мы должны оперативно реагировать на все запросы властей Армении, особенно относящихся к их потребностям в артиллерии».

Отметим, что соглашения о поставке оружия для Армении были достигнуты в октябре 2023 года в Париже на встрече министра обороны Франции Себастьена Лекорню с его армянским коллегой Суреном Папикяном. И если раньше Франция неизменно заявляла, что предоставит Армении только «оборонительное вооружение», необходимое для отражения возможной агрессии со стороны Азербайджана, то теперь ситуация изменилась. Ибо артиллерийские системы «CEASAR», которые французы собираются отправить в Армению, никак не назовешь «оборонительным оружием» - такие системы используются как один из основных компонентов при подготовке атакующих операций. Другими словами, во Франции уже думают не только о повышении уровня обороноспособности Армении, но и предпринимают конкретные шаги для подготовки этой страны к реваншу в будущей войне с Азербайджаном. Напомним, что ранее официальный Баку резко отреагировал на военно-техническое сотрудничество Франции и Армении. Президент Ильхам Алиев недвусмысленно указал, что если на Южном Кавказе будет спровоцирована новая война, ответственность за это ляжет на Францию.

В то же время следует признать, что возможности Парижа по поставкам в Армению большого количества вооружений и военной техники весьма ограничены. Как известно, за последние два года Франция предоставила Украине из своего арсенала различные виды боевой техники, в том числе уже упомянутые гаубицы «CEASAR» и легкие танки. Так что на данный момент в арсенале Франции осталось не так много оружия даже для ВСУ. Следовательно, даже если французский Кабинет министров примет решение отправить в Армению гаубицы «CEASAR», на вооружении армянской армии они появятся нескоро - такое оружие надо ведь еще заказать, предварительно заключив все необходимые контракты. Характерно в этой связи, что те 24 бронетранспортера «Bastion», которые Франция уже отправила в Армению, ранее предназначались для Вооруженных сил Украины, которые отказались от них из-за низкой эффективности на поле боя и слабой брони.