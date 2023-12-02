«Карабах» громит «Габалу» и уходит в отрыв в Премьер-лиге

Чемпион Азербайджана победил со счетом 3:0. Хамиду Кейта на 7-й минуте вывел «Карабах» вперед. Нариман Ахундзаде на 60-й минуте сделал счет 2:0. А точку в игре в добавленное время поставил Олавио Жуниньо.

В ходе матча у «Габалы» были моменты для взятия ворот, но гости их не использовали. Достаточно вспомнить, что мяч один раз попал в штангу, а в другой раз – в перекладину ворот «Карабаха».

Благодаря этой победе «Карабах» впервые в этом сезоне уходит в отрыв от 2-го места. Агдамцы опережают «Зиря» на 4 очка.

Результаты других матчей 15-го тура: «Араз-Нахчыван» - «Сабаил» - 1:1, «Туран-Товуз» - «Сумгаит» - 2:2, «Кяпяз» - «Сабах» - 0:2, «Нефтчи» - «Зиря» - 1:0.

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 32 очка (15 матчей)

2. «Зиря» - 28 (15)

3. «Сумгаит» - 23 (15)

4. «Сабаил» - 23 (15)

5. «Араз-Нахчыван» - 22 (15)

6. «Нефтчи» - 22 (15)

7. «Сабах» - 19 (15)

8. «Туран-Товуз» - 16 (15)

9. «Габала» - 11 (15)

10. «Кяпяз» - 10 (15).