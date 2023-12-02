Израиль громит ХАМАС и «Хезболлу»

Армия Израиля заявляет, что за последние несколько часов сухопутные части ЦАХАЛ и ВВС продолжают вести бои в секторе Газа. Были атакованы ракетные установки, инфраструктура террористов, военные склады, боевики ХАМАС.

В понедельник вечером в районе города Хан-Юнис ощущались мощные удары с воздуха. Палестинский журналист заявил 12-му каналу, что за 10 минут прозвучало около 40 мощных взрывов. Об этом пишет израильское русскоязычное издание «Детали».

Сообщается о выходе из строя всех средств связи в северной и центральной части сектора Газа. По другой информации, весь сектор Газа остался без интернета.

Жители сектора Газа сообщили корреспонденту BBC, что видели израильские танки и другую бронетехнику на окраинах Хан-Юниса. Как передает корреспондент BBC, танки видели на восточных окраинах Хан-Юниса, рядом с границей с Израилем.

Израильская армия информирует, что в понедельник снова наносила удары по ливанской территории в ответ на обстрелы со стороны . Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила в соцсетях, что удары были нанесены в ответ на несколько пусков с ливанской территории в сторону приграничного города Кирьят-Шмона и его окрестностей, в районе Штула, а также минометный обстрел на третьем участке границы, в районе Арамша.

Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Марк Регев, сказал BBC, что не согласен с утверждениями палестинцев, будто в секторе Газа больше нет безопасных мест. «Я не приемлю заявления, что нигде не безопасно», — сказал Марк Регев.

По его словам, Израиль очертил новые зоны безопасности, и местные жители могут и должны туда перебраться, чтобы не попасть под огонь.

На вопрос, ставит ли Израиль своей целью уничтожить только ХАМАС или весь сектор Газа, Регев заверил, что только ХАМАС: «Если мы наносим удар по какому-то сооружению, то это потому, что члены ХАМАС находятся либо в нем, либо под ним».