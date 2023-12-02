Кремль анонсировал визит Путина в Эмираты и Саудовскую Аравию

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе совершит рабочий визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию, проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Об этом сообщил российским СМИ помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Это будет рабочий визит, переговоры, прежде всего, будут с наследным принцем Саудовской Аравии. До этого мы будем еще в ОАЭ, там тоже будет рабочий визит. Надеюсь, что это будут очень полезные переговоры, которые считаем крайне важными», - сказал Ушаков.