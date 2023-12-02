В Баку обсудили проблемы лиц, ставших инвалидами из-за минного террора Армении

Аппарат Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики совместно с представительством Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане провел 4 декабря заседание круглого стола на тему «Защита прав лиц с инвалидностью и жертв мин в Азербайджане».

Выступившая на мероприятии уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева отметила, что права лиц с инвалидностью должны постоянно защищаться и обеспечиваться, им должны быть предоставлены равные возможности во всех сферах общественной жизни, необходимо усилить просветительскую работу в этой сфере.

Омбудсмен сообщила, что в результате разрывов мин в период с 10 ноября 2020 года по сегодняшний день погибли 65 человек, ранения различной степени получили 272 человека. Всего с 1991 года по настоящее время зарегистрировано 3 416 человек, пострадавших от мин, из них 357 - дети, 38 - женщины.