В Баку обсудили проблемы лиц, ставших инвалидами из-за минного террора Армении
Аппарат Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики совместно с представительством Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане провел 4 декабря заседание круглого стола на тему «Защита прав лиц с инвалидностью и жертв мин в Азербайджане».
Выступившая на мероприятии уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева отметила, что права лиц с инвалидностью должны постоянно защищаться и обеспечиваться, им должны быть предоставлены равные возможности во всех сферах общественной жизни, необходимо усилить просветительскую работу в этой сфере.
Омбудсмен сообщила, что в результате разрывов мин в период с 10 ноября 2020 года по сегодняшний день погибли 65 человек, ранения различной степени получили 272 человека. Всего с 1991 года по настоящее время зарегистрировано 3 416 человек, пострадавших от мин, из них 357 - дети, 38 - женщины.
Сабина Алиева указала в своем выступлении, что армянский минный терроризм, «повлекший за собой многочисленные человеческие жертвы, ранения и инвалидность, создал серьезные препятствия широкомасштабным строительно-восстановительным работам, проводимым на освобожденных от оккупации территориях, а также справедливому и устойчивому миру, тормозит процесс безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли».
Выступившие на заседании эксперты рассказали об удовлетворении потребностей лиц, пострадавших от мин, защите их прав. Были обсуждены другие темы и вопросы, связанные с защитой прав лиц, пострадавших от мин.