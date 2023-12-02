Путин заявил о готовности нормализовать отношения со странами Запада

По его словам, «невыгодным» является «замороженное состояние» отношений с Германией — некогда крупнейшим клиентом «Газпрома» и главным торговым партнером России в ЕС.

Россия «сожалеет» из-за резкого ухудшения отношений с ключевыми европейскими странами и «надеется» на их нормализацию ради взаимной «выгоды». Об этом в понедельник на церемонии вручения верительных грамот в Кремле заявил президент РФ Владимир Путин.

«Помимо политических и экономических связей приостановлены столь успешно развивавшиеся ранее контакты в научно-образовательной и культурно-гуманитарной областях, связи по линии гражданских обществ», — перечислил Путин, добавив, что российско-германские отношения «важны не только для двух стран, но и для всей Европы», цитирует его Интерфакс.

С Великобританией «до недавнего времени удавалось выстраивать взаимодействие», заявил Путин. Это происходило даже во времена СССР, поскольку, по словам президента РФ, было понимание «особой ответственности за поддержание глобального мира, стабильности и безопасности». «Но нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно. Будем надеяться, что ситуация все-таки в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему», — сказал Путин.

«Сожаление», по словам президента РФ, вызывает и развал отношений со Швецией. «Полностью отсутствуют политические контакты, свернуто торгово-экономическое взаимодействие, культурные и гуманитарные связи», — сказал Путин, добавив, что проводившаяся более 200 лет политика неучастия Швеции в военных блоках «приносила шведской стороне бесспорные дивиденды», а нынешняя ситуация в двусторонних делах «не отвечает истинным интересам ни наших стран, ни региона, ни Европы в целом».