«Все пошло не по плану»: почему наступление Украины закончилось неудачей?

4 декабря 2023, 22:55

С приближением зимы самые высокопоставленные военные чиновники Украины признают, что война зашла в тупик, говорится в расследовании The Washington Post просчетов и разногласий в планировании украинского контрнаступления. Выдержки из статьи приводят УНИАН и «Страна.ua». Анализ подготовки к контрнаступлению Украины основан на интервью с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Украины, США и европейских стран. Он дает новое понимание и ранее не сообщавшиеся подробности о глубоком участии США в военном планировании контрнаступления и факторах, которые их разочаровали.

Во время планирования наступления ВСУ у украинских военных и их союзников возникли разногласия, в частности, по поводу времени и места операции. Украинские, американские и британские военные провели восемь крупных настольных военных игр, чтобы разработать план кампании. Но Вашингтон просчитался, в какой степени украинские силы могут быть преобразованы в боевую силу западного образца за короткий период. Официальные лица США и Украины временами резко расходились во мнениях по поводу стратегии, тактики и сроков. Пентагон хотел, чтобы наступление началось в середине апреля, чтобы помешать России продолжать укреплять свои позиции. Украинцы колебались, утверждая, что они не готовы без дополнительного вооружения и подготовки. Военные чиновники США были уверены, что механизированная лобовая атака на российские позиции возможна с теми войсками и вооружением, которые есть у Украины. Моделирование пришло к выводу, что силы Киева в лучшем случае смогут достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60–90 дней. США выступали за целенаправленное наступление вдоль этого южного направления, но руководство Украины считало, что их войска должны атаковать в трех отдельных точках на 600-мильном фронте: в сторону Мелитополя, Бердянска и Бахмута.

Разведка США придерживалась более пессимистической точки зрения, чем американские военные, полагая, что шансы на успех наступления составляют лишь 50 на 50, учитывая прочную, многоуровневую оборону, которую Россия выстроила за зиму и весну. Многие в Украине и на Западе недооценили способность России оправиться от катастроф на поле боя и использовать свои многолетние сильные стороны: живую силу, мины и готовность жертвовать жизнями в масштабах, которые могут себе позволить лишь немногие другие страны. По мере приближения ожидаемого начала наступления украинские военные опасались, что понесут большие потери, в то время как американские официальные лица считали, что без решительного нападения потери в конечном итоге будут выше. Издание также пишет, что 70% военных 47-й бригады вступили в бой, не имея боевого опыта. Плотность минных полей и обстрелов превысила все ожидания, потери людей и техники были слишком велики, многие бойцы «впервые переживали шок от боя» и отходили на перегруппировку, чтобы снова вступать в бой. По данным издания, 47-я бригада 7 июня должна была начать контрнаступление, чтобы за первые 24 часа продвинуться более чем на 14 км до села Работино, чтобы в дальнейшем освободить Мелитополь. Однако «все пошло не по плану», пишет The Washington Post. На четвертый день, увидев сгоревшую западную технику, главком ВСУ Валерий Залужный приказал войскам приостановить атаку. Вместо того чтобы пытаться прорвать российскую оборону массированным ударом при поддержке артиллерии, как советовали его американские коллеги, Залужный решил, что украинские солдаты пойдут пешком небольшими группами по 10 человек. Командующий американскими силами в Европе не мог связаться с Залужным в течение нескольких недель в начале кампании на фоне напряженности из-за разного видения решений на поле боя. Каждая сторона обвиняла другую в ошибках и просчетах. Военные чиновники США пришли к выводу, что Украина не владела базовой военной тактикой, включая использование наземной разведки для определения плотности минных полей. Украинские официальные лица заявили, что американцы, похоже, не понимают, как ударные дроны и другие технологии изменили поле боя.