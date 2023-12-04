Си Цзиньпин, Путин или кукла Барби: кто станет «Человеком года»?

В него попали девять кандидатов: участники забастовки сценаристов и актеров Голливуда; глава КНР Си Цзиньпин; американская певица Тейлор Свифт; генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман; прокуроры, выступающие на судебных процессах против бывшего президента США Дональда Трампа; кукла Барби, ставшая главной героиней одноименного фильма Греты Гервиг; президент РФ Владимир Путин; король Великобритании Карл III; глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Обладатель звания «Человек 2023 года» по версии Time будет объявлен 6 декабря.

В 2022 году «Человеком года» по версии Time стал президент Украины Владимир Зеленский, а также люди из Украины и других стран, ставшие символом «украинского духа» сопротивления российской агрессии.