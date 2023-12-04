Министр обороны Израиля рассказал, что будет дальше

Министр обороны Израиля Йоав Галант прибыл на одну из военных баз, граничащих с сектором Газа, и провел там оперативное совещание с командующим составом ЦАХАЛ. Об этом информирует израильский 9 Канал.

Заслушав рапорты о военно-тактической ситуации на севере сектора Газа, министр заявил, что силы ЦАХАЛ останутся там до тех пор, пока инфраструктура ХАМАС не будет полностью уничтожена и не будет представлять угрозы на юге сектора.

«Армия действует на высоте, начальник штаба руководит делами бесстрашно и с большим успехом, – констатировал Галант. – Эта операция, которая проходит сейчас на севере сектора Газа, вскоре приведет к разгрому ХАМАС на территории города Газа и всего севера сектора».

Министр обороны Израиля уверен, что «судьба террористов из батальонов ХАМАС будет такой же, как и на севере, и даже хуже. Мы будем продолжать до полной победы, до тех пор, пока не будут достигнуты все наши цели: ликвидация ХАМАС и возвращение заложников».