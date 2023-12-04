О чем договорились Эрдоган и эмир Катара

Анкара и Доха подписали 11 соглашений и меморандумов о сотрудничестве, в том числе в областях обороны, международных дел, политконсультаций, экономики и инвестиций. Об этом сообщила канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который находится с визитом в Катаре.

Помимо рамочного соглашения между оборонными ведомствами двух стран, договоренностей по линии МИД подписано несколько меморандумов о сотрудничестве между различными ведомствами в сферах образования, науки и технологий, а также о сотрудничестве в международных программах оказания гуманитарной помощи. Договоренности также заключены между финансовыми ведомствами и торгово-промышленными палатами.

По данным канцелярии, Эрдоган на переговорах с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани обсудил и ситуацию в секторе Газа.