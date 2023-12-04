Разведка Украины рассказала о состоянии жены Буданова

По его словам, которые приводит УНИАН, ими пройден курс лечения, в дальнейшем будет продолжен медицинский надзор.

«Состояние здоровья сейчас удовлетворительное. Пройден курс лечения в украинской клинике. И благодаря тому, что вовремя обратились и среагировали, профессиональности украинских врачей, сейчас все хорошо. Но в дальнейшем будет продолжен медицинский надзор – регулярные обследования. И это длительный процесс, - отметил Юсов, добавив, - надеемся, что ничего не угрожает жизни».

По его словам, «проводится внутреннее расследование. Им занимается подразделение собственной безопасности ГУР Минобороны Украины».

28 ноября украинские СМИ сообщили, что Марианна Буданова и несколько сотрудников украинской военной разведки были отравлены. Отмечалось, что речь идет о тяжелых металлах, которые не используются в быту и военном деле.