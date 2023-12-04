Россия запустила «шахеды» по Украине. Под ударом Харьков
Россияне вечером 4 декабря запустили несколько групп «шахедов» в Харьковской области, сообщили в соцсетях Воздушные силы Украины.
«Оккупанты наносят удары беспилотниками «Шахед». Под ударом Изюмский и Чугуевский районы. Есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры. Возникли несколько пожаров, на данный момент без пострадавших. Экстренные службы работают на местах».
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