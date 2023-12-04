В Госдепе положение Украины назвали «тяжелым»

США оценивают положение Киева как «тяжелое» с учетом, что деньги на поддержку закончатся «очень скоро». Израсходовано уже 97% помощи. Такое заявление сделал на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, американская администрация использует сейчас остатки утвержденной ранее Конгрессом финансовой помощи Украине.

«Что касается дополнительных ассигнований, то да, мы крайне обеспокоены тем, что объем финансирования исчерпан. Сейчас мы полагаемся на остатки средств, из которых использовано уже 97%», - отметил Миллер.

Представитель Госдепа добавил, что «госсекретарь (США Энтони Блинкен) присоединяется к президенту и другим представителям администрации, призывающим Конгресс действовать как можно быстрее».

Миллер подчеркнул, что вопрос финансирования связан с обстановкой в зоне боевых действий.

«Что касается происходящего на поле боя, то ситуация сложная», - отметил официальный представитель Госдепа.