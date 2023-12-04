Выпущенная ХАМАС ракета попала в израильскую ядерную базу

Ракета, выпущенная, скорее всего, боевиками палестинского движения ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября, попала в израильскую военную базу, где, по мнению экспертов, находятся многие ракеты, способные нести ядерный заряд. К такому выводу пришли специалисты после визуального анализа последствий атаки, проведенного The New York Times.

Хотя сами ракеты не были задеты, удар по базе Сдот-Миха в центральной части Израиля вызвал пожар, который подобрался к хранилищам ракет и другим секретным вооружениям.

MigNews отмечает, что Израиль никогда не признавал существование своего ядерного арсенала, хотя израильские перебежчики, американские чиновники и аналитики спутниковых снимков сходятся во мнении, что страна обладает небольшим количеством ядерного оружия.

Ханс Кристенсен, директор проекта Федерации американских ученых по ядерной информации, сообщил The New York Times, что, по его оценкам, на базе, скорее всего, находится от 25 до 50 ракетных пусковых установок «Иерихон», способных нести ядерное оружие. По мнению экспертов и согласно рассекреченным документам правительства США, израильские «Иерихоны» оснащены ядерными боеголовками.

По словам Кристенсена, изучавшего базу, эти боеголовки, скорее всего, хранятся в отдельном месте вдали от базы, и поэтому во время атаки им ничего не угрожало.

Это первый известный случай, когда палестинские боевики нанесли удар по объекту, предположительно содержащему израильское ядерное оружие. Неясно, знали ли они конкретные цели, помимо того, что база является просто военным объектом.