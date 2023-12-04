Российские «военкоры» опровергли: армия России не взяла Марьинку

Украинские военные отрицают потерю города Марьинки в Донецкой области, о чем недавно сообщали, в частности, некоторые Z-каналы и российские пропагандистские СМИ. По их словам, которые передает The Insider, россияне действительно смогли установить флаг на здании на западной окраине города, однако сейчас оно находится в серой зоне.

Также подчеркивается, что российская сторона неоднократно заявляла о взятии Марьинки с марта 2022 года.

О том, что ВС РФ не смогли пока установить полный контроль над Марьинкой, пишут и российские «военкоры», которые просят издания и блогеров «проверять данные», поступающие с фронта.

По информации DeepState, на Бахмутском направлении ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ около Богдановки, продвигаются в районе Хромово, а также продолжают давление на Андреевку и Клещеевку. На Авдеевском направлении «самая тяжелая ситуация» — российские войска продолжают давить как с флангов, так и в лоб. В районе Степового отмечается «частичный успех» ВС РФ. На Сватовском направлении российские военные захватили несколько позиций ВСУ. На левом берегу Днепра ведутся стрелковые бои в селе Крынки. Украинских военных не удается выбить оттуда, однако отмечается, что противник сбрасывает бомбы и ведет артиллерийский огонь по селам на правом берегу Днепра.