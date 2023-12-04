У Явлинского был «долгий разговор» с Путиным. Хочет стать переговорщиком

«Я могу представлять только Россию, не могу быть от кого-то другого. Но да, я предложил свою кандидатуру. Я был посредником в Чечне, потом на Дубровке. Я готов. Это болезненная вещь, но если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов», — сказал Явлинский.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский предлагал в ноябре во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным себя на роль переговорщика между Россией и Украиной. Об этом он сказал в интервью РБК.

По его словам, на встрече с Путиным Явлинский приводил аргументы за скорейшее прекращение огня: «Я излагал аргументы, а президент ничего не ответил на них. Вопрос остался открытым. Но президент очень серьезные уточняющие вопросы задавал. Это был глубокий и долгий разговор».

По мнению Явлинского, главное — прекращение огня, а дальше долгие переговоры, которые «будут срываться, будут начинаться вновь, возникнет множество технических вопросов: разведение войск, демаркационная линия, кто будет за этим наблюдать, будут ли там международные силы».

Он отмечает, что три месяца назад даже не было такого словоупотребления, как прекращение огня, а сейчас украинское контрнаступление в тупике, появился Ближний Восток, политические конфликты в Киеве. «Значит, прекращение огня скоро станет главным словосочетанием…» — говорит Явлинский.

По его мнению, в «конфликте» виноваты все, в том числе страны Запада: «До сих пор никто не хочет даже всерьез разговаривать о прекращении огня. А стоять за чьей-то спиной, говорить: «Я тебе дам любое оружие, ты только воюй, а сам я воевать не буду, пусть твоих людей там убивают» — это политика?»