«Во имя партии»: Ким Чен Ын призвал кореянок рожать как можно больше

Он связал это с «растущей проблемой антисоциалистического поведения» среди молодежи и призвал женщин рожать как можно больше детей «во имя партии, революции и страны».

В своей речи Ким Чен Ын не только поблагодарил «героинь, родивших много детей, матерей, заботящихся о сиротах, и представителей профсоюза женщин Пхеньяна и регионов», но и заявил, что нынешнее собрание необходимо, чтобы «обсудить задачи и способы обеспечения того, чтобы наши матери несли ответственность и исполняли роли, взятые на себя перед обществом и семьей».

Агентство отмечает, что присутствующие «в слезах выслушали обращение добросердечного отца, переполненное любовью и верой».

Это уже не первый раз, когда лидер КНДР обращает внимание на проблему рождаемости. Об этом же он говорил на конференции Союза матерей в июне 2021 года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на Всемирном русском народном соборе, призвал возродить традицию рожать по семь-восемь детей: «У многих наших народов, слава Богу, сохраняется традиция крепкой многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. Вспомним, что и в русских семьях у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семь, и по восемь, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать».