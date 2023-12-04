Россия готова к переговорам с Украиной в западной стране

Россия готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории западной страны, заявил «Известиям» высокопоставленный источник.

По словам собеседника издания, Москва не против переговоров с Киевом на территории западной страны, включая Венгрию. Но главное, чтобы Запад и Украина были готовы к конструктивному разговору с Россией: «Мы ни за кем бегать не собираемся».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт без раздумий примет у себя переговоры России и Украины, если стороны заявят о своей готовности.